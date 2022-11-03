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Dinamo Kiev - Fenerbahçe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçlarıyla heyecan devam ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan olan Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile birlikte oldukça kritik maça çıkıyor. Kanarya'da tek hedef kazanmak. Ancak sarı lacivertlilerin grup liderliği için kazanması da yetmiyor. Rennes - Larnaca maçının sonucu gruptaki durumu belirleyecek. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:21
Dinamo Kiev - Fenerbahçe | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun son maçlarıyla heyecan devam ediyor.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan olan Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev ile birlikte oldukça kritik maça çıkıyor.

Kanarya'da tek hedef kazanmak. Ancak sarı lacivertlilerin grup liderliği için kazanması da yetmiyor. Rennes - Larnaca maçının sonucu gruptaki durumu belirleyecek.

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Arda, Valencia, Lincoln, Batshuayi.

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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