Attila Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev'i Polonya'da devirerek grubu lider tamamlayan Fenerbahçe'de maç sonrası Attila Szalai açıklamalarda bulundu. İşte Szalai'nin maç sonu sözleri:

"Çok mutluyuz. Hedefimize ulaştık. Bugün iyi bir oyun oynadık, defansif olarak da sağlam durduk, bu yüzden de mutluyuz. Şimdi ligdeki Sivasspor maçına hazırlanacağız.

Maç öncesi kendi oyunumuza ve maçımıza odaklanmıştık. İyi şekilde rakibimize hazırlanmıştık. Hedefimiz kazanmaktı. Gol averajından dolayı da fazla gol atmamız gerekiyordu. 2-0 kazandık. Önemli olan lider olarak gruptan çıkmaktı, biz de bunu başardık."