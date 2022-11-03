Arda Güler: Çok mutluyum!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yendiği maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet aldık. Lider olarak gruptan çıktık, tüm takımı tebrik ediyorum. Çok iyi çalışmıştık hafta içi, bunun karşılığını aldığımız için mutluyuz."

"Annem iki ay önce kalbinden ameliyat oldu. Futbola odaklanmak çok zordu bu süreçte. Bir söz verdim; 'İlk golümü anneme armağan edeceğim' diye. Gol atınca anneme armağan ettim."

"Çok şükür grubu lider olarak bitirdik, hedefimiz önümüzdeki her maçı kazanmak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."