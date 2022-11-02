Türk antrenörler Jorge Jesus'u anlattı! "İrfan Can Kahveci bile..."

"Dinamo Kiev maçından sonraki süreçte hep daha iyiye giden bir kadro ve oyun gördük. Jesus, ön tarafta baskılı olup rakibin hatalarını kollayan bir oyun sistemiyle oynamaya çalışıyor. Tabi bunun riskleri de var. Şu anda belki rakipler bu risk olayını çözemediler ama muhakkak bunu çözecek takımlar olacak. Fakat oynayan 11'inin dışında oynamayan ve belki de oynasa bu ligde ilk ikinin içinde olacak bir kadrosunun olduğunu da unutmamak gerek. Bu noktada Jesus'un yaptığı en önemli şey kadrosunu çok iyi yönetiyor ve yönlendiriyor olması."