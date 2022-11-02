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Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesi konuşuyor! CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe grubun son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Rennes maçının da sonucuna göre gruptan lider çıkmak için sahada olacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor. İşte Jesus'un o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 20:22 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 20:27
Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesi konuşuyor! CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe grubun son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Rennes maçının da sonucuna göre gruptan lider çıkmak için sahada olacak.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısı düzenliyor.

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İşte Jesus'un o sözleri;

"Atılan goller gruptaki durumu belirleyecek. Teorik olarak Rennes'in şansı daha yüksek çünkü kendi evlerinde oynayacaklar."

"Yarınki maçtaki skora göre belli kararlar verebiliriz. Kimin ne kadar ve ne zaman oynayacağını ona göre belirleyeceğiz. Grup maçlarını harika geçirdik, galibiyetle kapatırsak bizim için daha iyi olur."

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