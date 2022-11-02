Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe grubun son maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Rennes maçının da sonucuna göre gruptan lider çıkmak için sahada olacak.

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısı düzenledi.

İşte Jesus'un o sözleri;

"Atılan goller gruptaki durumu belirleyecek. Teorik olarak Rennes'in şansı daha yüksek çünkü kendi evlerinde oynayacaklar."

"Yarınki maçtaki skora göre belli kararlar verebiliriz. Kimin ne kadar ve ne zaman oynayacağını ona göre belirleyeceğiz. Grup maçlarını harika geçirdik, galibiyetle kapatırsak bizim için daha iyi olur."

"Bu maçta da rotasyon yapacağız. Bir önceki maçın yorgunluğunun, bir sonraki maça yansımasını istemiyoruz. Dinamo Kiev'in kaçıncı kalecisi oynayacak bilmiyorum çünkü sonuç olarak 11 kişi sahaya çıkacaklar. Bu benim değil, meslektaşım Lucescu'nun sorunu."

"Dinamo Kiev ile oynadığımız ilk maçın üzerinden aylar geçti. Şu anki gücümüz, o zamanla kıyaslanamaz bile. İki takım da birbirini iyi tanıdı. Kiev, bu grubun liderliği için favori takımlardan biriydi ama olmadı. Bizim bir birincilik hedefimiz var."