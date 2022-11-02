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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde Luan Peres, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Diego Rossi ve İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:15 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:15
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. 4'üncü hakemi olarak Marin Vidulin'in görev alacak.

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul'daki etabını tamamlayan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte, antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan İrfancan Eğribayat, kadroda yer almadı. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi."

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