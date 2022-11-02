Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Jorge Jesus kısa sürede takıma etkisini hissettirdi. Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen İrfan Can Kahveci müthiş potansiyeline rağmen bunu sahaya yansıtamıyordu. Ta ki Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başına gelene kadar. İşte Jesus'un İrfan Can'dan istekleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 10:03 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 10:42
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile aynı puanda olan Fenerbahçe, Kiev deplasmanında liderlik mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Portekizli teknik adamın gelişiyle birlikte takımdaki oyuncuların seviyesi yukarıya çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

En büyük gelişim gösteren isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen İrfan Can Kahveci müthiş potansiyeline rağmen bunu sahaya yansıtamıyordu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Ta ki Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başına gelene kadar.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Gittiği her takımda hücum oyuncularına pozitif etkisi olan deneyimli çalıştırıcının dokunuşlarıyla 27 yaşındaki futbolcu da bambaşka bir seviyeye geldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Jesus öncesi tüm cümleler "Yetenekli" diye başlıyor "Ama" ile devam ediyordu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

İrfan Can hocasının dediklerini harfiyen yerine getirerek 'ama'ları ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Jesus ilk izlenimleri sonrasında tecrübeli oyuncusunu çağırdı ve "Kilo vermez ve koşmazsan seni oynatmam" dedi.

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