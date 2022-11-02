Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un İrfan Can'dan istediği iki şey! "Yoksa seni oynatmam"

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor.
🔥JESUS'TAN FLAŞ KARAR! İLK TRANSFER...
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor.
🔥JESUS'TAN FLAŞ KARAR! İLK TRANSFER...
Portekizli çalıştırıcı kısa sürede takıma etkisini gösterdi.
12 haftası geride kalan Süper Lig'de Fenerbahçe 26 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile aynı puanda olan Fenerbahçe, Kiev deplasmanında liderlik mücadelesi verecek.
Portekizli teknik adamın gelişiyle birlikte takımdaki oyuncuların seviyesi yukarıya çıktı.
En büyük gelişim gösteren isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor.
Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen İrfan Can Kahveci müthiş potansiyeline rağmen bunu sahaya yansıtamıyordu.
Ta ki Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başına gelene kadar.
Gittiği her takımda hücum oyuncularına pozitif etkisi olan deneyimli çalıştırıcının dokunuşlarıyla 27 yaşındaki futbolcu da bambaşka bir seviyeye geldi.
Jesus öncesi tüm cümleler "Yetenekli" diye başlıyor "Ama" ile devam ediyordu.
İrfan Can hocasının dediklerini harfiyen yerine getirerek 'ama'ları ortadan kaldırdı.
Jesus ilk izlenimleri sonrasında tecrübeli oyuncusunu çağırdı ve "Kilo vermez ve koşmazsan seni oynatmam" dedi.
Neler istediğini de net şekilde anlattı.
Kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.