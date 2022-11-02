Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Savunmaya takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'nin, milli futbolcu Kaan Ayhan transferinde büyük aşama kaydettiği iddia edildi. İşte o haber... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 07:52 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 07:59
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Teknik direktör Jorge Jesus'un, zaman zaman sıkıntı yaşanan stoper hattı için takviye istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

İspanyol basınından Todo Fichajes, sarı-lacivertli takımın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için anlaşma sağladığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Oyuncunun, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Bu arada sözleşmesinde yaklaşık 5-6 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Ligdeki yabancı sınırından kaynaklı Fenerbahçe'nin, yerli bir oyuncuya yöneldiğinin de altı çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 53 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'tan Lucescu'lu D. Kiev için alternatif plan!
F.Bahçe devre arası geri çağıracak! Savunma sıkıntısına çözüm aranıyor
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bankalardan Kasım ayı emekli promosyonlarına zam!
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a! Anlaşmayı duyurdular Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a! Anlaşmayı duyurdular 07:50
Talisca bombası Talisca bombası 06:40
Seferovic'in yerine Dembele Seferovic'in yerine Dembele 06:37
Sergen Yalçın bombaladı Sergen Yalçın bombaladı 06:31
Tarihi buluşma Tarihi buluşma 06:30
Edin Visca müjdesi Edin Visca müjdesi 06:23
Daha Eski
Ajax Avrupa Ligi'nde devam edecek! Ajax Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:15
L'Pool'un galibiyeti liderlik için yetmedi! L'Pool'un galibiyeti liderlik için yetmedi! 01:15
Bayern grupları namağlup tamamladı! Bayern grupları namağlup tamamladı! 01:15
Barça Plzen'i deplasmanda 4'ledi! Barça Plzen'i deplasmanda 4'ledi! 01:14
Tottenham son dakikada lider olarak çıktı! Tottenham son dakikada lider olarak çıktı! 01:14
Frankfurt deplasmanda turladı! Frankfurt deplasmanda turladı! 01:14