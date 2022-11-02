FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kaan Ayhan adım adım İstanbul'a!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
Teknik direktör Jorge Jesus'un, zaman zaman sıkıntı yaşanan stoper hattı için takviye istediği ifade ediliyor.
İspanyol basınından Todo Fichajes, sarı-lacivertli takımın Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için anlaşma sağladığını duyurdu.
Oyuncunun, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyeceği öne sürüldü.
Bu arada sözleşmesinde yaklaşık 5-6 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.
Ligdeki yabancı sınırından kaynaklı Fenerbahçe'nin, yerli bir oyuncuya yöneldiğinin de altı çizildi.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu.
27 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi.
Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giydi.
Kariyerine Serie A ekibinde devam eden Kaan Ayhan kulübüyle 53 maça çıktı.
Kaan Ayhan, Sassuolo formasıyla takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro...