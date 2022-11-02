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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, UEFA'ya çok özel açıklamalarda bulundu. Jesus, ilham aldığı kişiyi açıklarken, Fenerbahçe hakkında da "Başlangıç seviyesindeyiz" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 14:31
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

İşte Jesus'un o açıklamaları...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

"Şarkıcılar vardır ama şarkı söyleyenlerin, şarkılarını yazanlar da var. Yıllar bize daha fazla bilgi veriyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Antrenörlük kariyerim, her geçen yıl daha iyiya gidiyor. Bugün 60'lı yaşlarımdan, 40'lı yaşlarımdan daha iyi bir antrenörüm.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini ve teknik direktörlük yapma şeklini, yaratıcı yapabilen antrenörlüktür.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Her antrenör, diğerinden daha fazla kazanmak için fikirlerini nasıl oluşturacağını bilmelidir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Futbol hiçbir zaman kesin bir bilim olmadığı için, kitaplara bağlı antrenörlük yapılmaz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile birlikte o büyük Ajax takımının ortaya çıktığı zamanı yakaladım. Oyuna farklı bir fikir getirmeye başladılar.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Herkesin savunma yaptığı, saha içinde savunma yapmak zorunda olduğu dinamik futbolun yaratıcıları onlar.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Daha sonra teknik direktör olarak Cruyf bu felsefeyi takip etti ve ben de, bu fikri anlamaya, anlamak istemeye başladım.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

O zaman kariyerime başladım ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi o oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Fikirlerinizi uygulama şekliniz oyuncularla alakalıdır. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir bir şekilde yoluna devam ediyor ama henüz hiçbir şey kazanamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek şu an için doğru değil. Henüz başlangıç seviyesindeyiz."

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