Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus UEFA'ya konuştu! "Beni en çok etkileyen kişi..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'ya konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'ya konuştu.
Portekizli teknik adam antrenörlük kariyerine dair önemli bilgiler verdi.
Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü koçu, ilham aldığı kişiyi de açıkladı.
İşte Jesus'un o açıklamaları...
"Şarkıcılar vardır ama şarkı söyleyenlerin, şarkılarını yazanlar da var. Yıllar bize daha fazla bilgi veriyor.
Antrenörlük kariyerim, her geçen yıl daha iyiya gidiyor. Bugün 60'lı yaşlarımdan, 40'lı yaşlarımdan daha iyi bir antrenörüm.
Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini ve teknik direktörlük yapma şeklini, yaratıcı yapabilen antrenörlüktür.
Her antrenör, diğerinden daha fazla kazanmak için fikirlerini nasıl oluşturacağını bilmelidir.
Futbol hiçbir zaman kesin bir bilim olmadığı için, kitaplara bağlı antrenörlük yapılmaz.
Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile birlikte o büyük Ajax takımının ortaya çıktığı zamanı yakaladım. Oyuna farklı bir fikir getirmeye başladılar.
Herkesin savunma yaptığı, saha içinde savunma yapmak zorunda olduğu dinamik futbolun yaratıcıları onlar.
Daha sonra teknik direktör olarak Cruyf bu felsefeyi takip etti ve ben de, bu fikri anlamaya, anlamak istemeye başladım.
O zaman kariyerime başladım ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi o oldu.
Fikirlerinizi uygulama şekliniz oyuncularla alakalıdır. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir bir şekilde yoluna devam ediyor ama henüz hiçbir şey kazanamadı.
Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek şu an için doğru değil. Henüz başlangıç seviyesindeyiz."