FENERBAHÇE HABERLERİ | 5 ayda bambaşka Kanarya! Jorge Jesus'tan 10 ince dokunuş

5-RAKİBE DE SÜRPRİZLER VARDI



Jesus, rakipleri de unutmadı. Rotasyonları çok konuşuldu ancak bu sayede ne yapacağı bilinmeyen bir Fenerbahçe oluştu. Sahada üçlü de oynasa dörtlü de oynasa kendi oyunundan taviz vermedi.