FENERBAHÇE HABERLERİ | 5 ayda bambaşka Kanarya! Jorge Jesus'tan 10 ince dokunuş

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, hem Avrupa Ligi'nde hem de Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla takdirleri toplamış durumda. Teknik direktör Jorge Jesus ile yükselişini sürdüren sarı-lacivertliler, 5 ayda sergilediği oyunla eski günlerine resmen göz kırptı. İşte detaylar...
Sabah'ın haberine göre resmi imzayı 3 Haziran'da atan Portekizli teknik adam, geride kalan 150 günde sarı-lacivertlilere farklı bir çehre kazandırdı.
Kanarya, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi, ligde liderlik koltuğuna kuruldu. İşte 68 yaşındaki tecrübeli hocanın, yaptığı o sihirli dokunuşlar:
1- İŞE ÖNCE TESİSLERDEN BAŞLADI
İmza töreninde Başkan Ali Koç'un açıkladığı üzere Jesus, göreve başlamadan yönetimden bazı taleplerde bulundu. Samandıra ve stadın duvarları takımın başarılarıyla süslendi. Takım otobüsü yenilendi.
2- DİSİPLİN, DİSİPLİN, DİSİPLİN
Taviz vermediği en önemli konu disiplin oldu… İdman saatine uymayanlara ve sahada istediğini yapmayanlara cezayı anında kesti. Son olarak Rennes maçında soyunma odasına 3-1 yenik girildiğinde personel ve yedekleri dışarı alıp, ilk 11'e sert bir konuşma yapması da bunun örneğiydi.
3- YÜKSEK TEMPOLU OYUN, BOL GOL
Her antrenman öncesi oyuncuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yaptı. İdmanların saati geçen senelere oranla 2 kat arttı. Sahada uzatmalarda bile rakibe pres yapan bir takım oluştu. Bu da beraberinde bol golü getirdi. Taraftarlar '103 gollü' rekorun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını beklemeye koyuldu.
4- TAM MOTİVASYON
Oyuncularr üzerindeki dokunuşları meyvelerini vermeye başladı. Geçen sezon 7 gol atan Valencia, 10 maçta 11 gollük performansla krallık koltuğuna oturdu. Batshuayi, 2017'den bu yana ilk kez hat-trick yaptı.
5-RAKİBE DE SÜRPRİZLER VARDI
Jesus, rakipleri de unutmadı. Rotasyonları çok konuşuldu ancak bu sayede ne yapacağı bilinmeyen bir Fenerbahçe oluştu. Sahada üçlü de oynasa dörtlü de oynasa kendi oyunundan taviz vermedi.
6- LİDERLİĞINI ORTAYA KOYDU
Yediği gollerle taraftarın bir numaralı hedefi olan kaleci Altay'ı seyircilerin önüne atmadı. Aksine kalkan oldu. Tribünlere 'Böyle yaparsanız kalmam' restini de çekti. Bitiş düdüğü ile ilk yaptığı şey, takıma tribünleri alkışlatmak oldu. İki taraf arasında bağ kurdu. Stadı sergilediği öz güven ile doldurdu.
7- OYUN OKUMA USTASI
Sezon başındaki etkili performansıyla en önemli silah olan King sakatlandı. Jesus, hamleleri ile bu yokluğu hissettirmedi. Ayrıca özellikle Başakşehir ve Rennes maçlarında yaptığı oyuncu değişiklikleri skora etki etti.
8- FUTBOLCULARA DEĞER KATTI
Ferdi Kadıoğlu'nu uluslararası bir sağ bek yaptı. Takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi'nin değerini 12 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Crespo da aynı şekilde Avrupa'nın radarına girdi. İsmail Yüksek'e ilk kez A Milli Takım'ın kapısı açıldı.
9- TEKNİK DETAYLAR
Korner ve serbest vuruşlarda ayrı planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nerden ve nasıl kullanacağı belli.
Taç atışlarına bile çok önem veriyor. Uzun taç atışları, taktiğin bir parçası haline geldi. Avrupa'nın top 10 Ligi ve Süper Lig'de rakiplerini maç başına ortalama ofsayta düşürme istatistiğinde de Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı.
10- AİLENİN PARÇASI OLDU
Jesus futboldaki başarısının yanı sıra kulübü sahiplendiğini de gösterdi.
Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Playtika ile oyadığı EuroLeague karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftara 'Ben bu ailenin parçasıyım ve her kulvarda destekçisiyim' mesajını verdi.