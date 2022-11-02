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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 11:31
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli takım, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı Polonya'ya gidecek.

Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

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