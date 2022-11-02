Eve daha çok top gelecek

Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında hat-trick yapmıştı. Avrupa'da yaygın olan gelenek gereği de maç topunu evine götürmüştü. Belçikalı forvet "Burada çok mutluyum. Fenerbahçe'ye gelmek kariyerim açısından çok doğru bir tercihti. İlk defa topu eve götürüyorum. Daha da çok götüreceğim" ifadelerini kullandı. Batshuayi, Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 defa ağları sarstı.
Michy Batshuayi, İstanbulspor karşısında hat-trick yapmıştı. Avrupa'da yaygın olan gelenek gereği de maç topunu evine götürmüştü. Belçikalı forvet "Burada çok mutluyum. Fenerbahçe'ye gelmek kariyerim açısından çok doğru bir tercihti. İlk defa topu eve götürüyorum. Daha da çok götüreceğim" ifadelerini kullandı. Batshuayi, Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 defa ağları sarstı.