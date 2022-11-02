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Emre Mor durmak bilmiyor

Son haftalarda formunu artıran Emre Mor kendisinden beklenen müthiş potansiyelini sunmaya başladı. Dortmund, G.Saray ve Celta Vigo'da tekrarladığı gençlik hatalarını geride bırakan 24 yaşındaki oyuncu, sürekli gelişmeye başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Emre Mor durmak bilmiyor
Son haftalarda formunu artıran Emre Mor kendisinden beklenen müthiş potansiyelini sunmaya başladı. Dortmund, G.Saray ve Celta Vigo'da tekrarladığı gençlik hatalarını geride bırakan 24 yaşındaki oyuncu, sürekli gelişmeye başladı. Teknik direktör Jorge Jesus tedrisatında kendini daha da ileri taşıyan Emre antrenman sonlarında özel olarak şut çalışması da yapıyor. Rennes maçında 88. dakikada soğukkanlı bir vuruşla ağları sarsması da bu çalışmanın bir ürünü oldu. F.Bahçeli taraftarlar da genç oyuncunun yükselen performansını beğeniyor. Devam etmesi halinde önemli bir bonservis geliri kazanacaklarını düşünüyorlar.
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