Ekim’de şov yaptı

Sezona müthiş bir giriş yapan Kanarya, ekim ayında oynadığı karşılaşmalardan büyük bir başarıyla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş derbisiyle başlayan ekim ayı serüveni, İstanbulspor mücadelesiyle sona erdi. Jorge Jesus ve öğrencileri bu dönemde 8 maça çıktılar. 6'sından galibiyetle ayrıldılar. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Vodafone Park deplasmanında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde de 3-0'dan dönüp Rennes maçını 3-3 bitirdi. Diğer 6 mücadelede ise AEK Larnaca (2), Karagümrük, Ankaragücü, Başakeşir ve İstanbulspor'u devirmeyi başardı.