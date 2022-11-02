Biletler satışa çıktı

Sarı-lacivertli takımın, Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin biletleri dün satışa sunuldu. Taraftarlar her zaman olduğu gibi biletlere akın etti. Kanarya bir iç saha maçını daha kapalı gişe oynayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon tüm karşılaşmalarda stadı doldurmayı başardı.
Sarı-lacivertlitakımın, Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin biletleri dün satışa sunuldu. Taraftarlar her zaman olduğu gibi biletlere akın etti. Kanarya bir iç saha maçını daha kapalı gişe oynayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon tüm karşılaşmalarda stadı doldurmayı başardı.