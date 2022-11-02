10 numara 5 yıldız

Fenerbahçe Beko'ya yan bakılmıyor. Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı hem Avrupa'da hem de Türkiye'de henüz maç kaybetmedi. Her iki platformda da 5'te 5 yaptılar. Taraftarlar koç İtoudis ve oyuncularından bu sezon THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'ni kazanmalarını bekliyo
FenerbahçeBeko'ya yan bakılmıyor. Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı hem Avrupa'da hem de Türkiye'de henüz maç kaybetmedi. Her iki platformda da 5'te 5 yaptılar. Taraftarlar koç İtoudis ve oyuncularından bu sezon THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'ni kazanmalarını bekliyo