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10 numara 5 yıldız

Fenerbahçe Beko'ya yan bakılmıyor. Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı hem Avrupa'da hem de Türkiye'de henüz maç kaybetmedi. Her iki platformda da 5'te 5 yaptılar. Taraftarlar koç İtoudis ve oyuncularından bu sezon THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'ni kazanmalarını bekliyo

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
10 numara 5 yıldız
Fenerbahçe Beko'ya yan bakılmıyor. Sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı hem Avrupa'da hem de Türkiye'de henüz maç kaybetmedi. Her iki platformda da 5'te 5 yaptılar. Taraftarlar koç İtoudis ve oyuncularından bu sezon THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'ni kazanmalarını bekliyo
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