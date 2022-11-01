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Tek rakibi Bayern

Kanarya, bu sezon ligde 5 ve üstü attığı gol performansıyla dikkat çekiyor... Sarı- lacivertliler; Kasımpaşa'yı 6-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan takımlar arasında Bayern Münih ile birlikte zirveye çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Tek rakibi Bayern
Kanarya, bu sezon ligde 5 ve üstü attığı gol performansıyla dikkat çekiyor... Sarı- lacivertliler; Kasımpaşa'yı 6-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük 5-4 ve İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan takımlar arasında Bayern Münih ile birlikte zirveye çıktı.
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