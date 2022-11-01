Tek rakibi Bayern

Kanarya, bu sezon ligde 5 ve üstü attığı gol performansıyla dikkat çekiyor... Sarı- lacivertliler; Kasımpaşa'yı 6-0, Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü 5-4 ve İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atan takımlar arasında Bayern Münih ile birlikte zirveye çıktı.
Kanarya,bu sezon ligde 5ve üstü attığı gol performansıyladikkat çekiyor... Sarı-lacivertliler; Kasımpaşa'yı 6-0,Alanyaspor'u 5-0, Karagümrük'ü5-4 ve İstanbulspor'u 5-2 mağlupetti. Avrupa'nın beş büyük ligive Süper Lig'de en fazla maçta 5+gol atan takımlar arasında BayernMünih ile birlikte zirveye çıktı.