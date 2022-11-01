Önce takım

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor galibiyeti ile liderliğini sürdüren Fenerbahçe, doludizgin yola devam ediyor. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde rakip ayırt etmeksiniz kendi futbolunu sahaya yansıtan, taraftarlarına her maçta bol gol ve iştahlı futbol sunan sarı-lacivertlilerde başarının mimarı Jorge Jesus, sırlarının 'takım oyunu' olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "Güzel bir grubumuz var. Takım içinde birlik havası söz konusu. Bencillik yok ve herkes takımın menfaatini düşünüyor. Bu da bizi daha güçlü yapıyor" diye konuştu.

MÜKEMMELCİ POLİS!

Bu prensipleri sayesinde kim oynarsa oynasın takımın sahada aynı performansı sergilediğini dile getiren Jesus, ofansif başarılarını ise, "Bu konuda çok güçlüyüz çünkü çok çalışıyoruz" sözleri ile anlattı... Oyuncuların açıklamaları da Jesus'un destekliyor. Son maçlarda hatalı goller yiyen kaleci Altay, "Hocamız babacan bir tavırla bize sahip çıkıyor" ifadelerini kullanırken, Batshuayi, Jesus'u bir polis olarak gördüğünü ifade ederek, "Kendisi bir düzen insanı ve çok katı. Her şeyin mükemmel olması gerektiğine inanan, bizlerden de bunu isteyen biri" dedi.