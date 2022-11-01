FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok kez takımını yalnız bırakan yıldız futbolcu, son olarak 2 Ekim'de oynanan Beşiktaş maçında forma giymişti.
O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Mert Hakan'ın sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.
Tedavisine devam edilen ve henüz takımla çalışmalara başlayamayan 28 yaşındaki futbolcudan beklenen haber geldi.
1 HAFTA İÇİNDE SAHALARA DÖNECEK
Akşam'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın sahalara 1 hafta içinde geri döneceği ifade ifade edildi.
Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra 7 maç kaçıran deneyimli futbolcunun takımda olmayışı orta saha rotasyonunu eklemişti.
GİRESUNSPOR MAÇINDA KADRODA
7 Kasım'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlığı iyileşse bile forma şansı bulması beklenmeyen Mert Hakan Yandaş'ın Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.
Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Mert Hakan Yandaş, forma giydiği 8 mücadele 1 gol 1 asistlik katkı sunmayı başardı.
Jorge Jesus tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen 28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile Portekizli çalıştırıcıdan geçer not almayı başarmıştı.
15 MAÇ KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon başından beri sakatlıklardan çekti.
Sezonun resmen açıldığı andan itibaren sakatlığı sebebiyle 15 maçta forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş sadece Rennes ile Fransa'da oynanan maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 204 dakika süre aldı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.