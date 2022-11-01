Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve o günden bu yana forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş'ın son durumu merak konusu olmuştu. 28 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:48 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda 1 maç eksiği bulunmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle birçok kez takımını yalnız bırakan yıldız futbolcu, son olarak 2 Ekim'de oynanan Beşiktaş maçında forma giymişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Mert Hakan'ın sahalara dönüş tarihi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Tedavisine devam edilen ve henüz takımla çalışmalara başlayamayan 28 yaşındaki futbolcudan beklenen haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

1 HAFTA İÇİNDE SAHALARA DÖNECEK

Akşam'ın haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın sahalara 1 hafta içinde geri döneceği ifade ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra 7 maç kaçıran deneyimli futbolcunun takımda olmayışı orta saha rotasyonunu eklemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

GİRESUNSPOR MAÇINDA KADRODA

7 Kasım'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlığı iyileşse bile forma şansı bulması beklenmeyen Mert Hakan Yandaş'ın Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Mert Hakan Yandaş, forma giydiği 8 mücadele 1 gol 1 asistlik katkı sunmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Jorge Jesus tarafından hamle oyuncusu olarak değerlendirilen 28 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans ile Portekizli çalıştırıcıdan geçer not almayı başarmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

15 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon başından beri sakatlıklardan çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Sezonun resmen açıldığı andan itibaren sakatlığı sebebiyle 15 maçta forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş sadece Rennes ile Fransa'da oynanan maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 204 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 8 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'ta flaş gelişme! Sahalara dönüş tarihi...

Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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