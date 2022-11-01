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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, grupların son haftasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 19:45
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında perşemba akşamı deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres'in tedavilerine devam edildi.

Kanarya, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının İstanbul etabını 2 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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