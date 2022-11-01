FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres'in tedavilerine devam edildi.
Kanarya, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının İstanbul etabını 2 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.