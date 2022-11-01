FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en iyi dönemini geçiriyor.
Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en iyi dönemini geçiriyor.
Oynanan etkili futbolla alınan başarılı sonuçlar, sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti.
Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunan Kanarya'da tek sıkıntı yaşanan sakatlıklar oldu.
Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar Jorge Jesus'un elini kolunu bağladı.
Fransa'da oynanan Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'ten uzun süredir faydalanamayan sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'yi de sakatlığa kurban verdi.
Bu durum, Jesus'un savunma hattını değiştirmesine sebep oldu.
Luan Peres'in uzun süreli sakatlığı ve son olarak Gustavo Henrique'nin de sakatlık sorunu yaşaması Jorge Jesus'u bu mevkide etkiledi.
DÜNYA KUPASI ARASINA KADAR 4'LÜ SAVUNMA
Milliyet'in haberine göre; İstanbulspor maçında mecburen 4'lüye dönen ve elinde kalan stoperler Serdar Aziz ile Szalai'ye güvenen Jorge Jesus, Dünya Kupası arasına kadar böyle devam edecek.
Luan Peres ve Gustavo, ligde kalan Sivasspor ve Giresunspor maçları ile Avrupa Ligi'nde son hafta müsabakası olan Dinamo Kiev deplasmanında yer alamayacak.
Stoperde de rotasyon yapmak isteyen ancak fırsat bulamayan Jorge Jesus, mecburen Serdar Aziz-Szalai tandemini bozamıyor.
Her şeye rağmen B planını hazır tuttuğunu İstanbulspor maçı sonrası basın toplantısında dile getiren Portekizli hoca, Dünya Kupası arasını bekliyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve sergilediği performansla kısa süre içerisinde taraftarın takdirini toplayan Luan Peres, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Rennes maçında bacağını kale direğine çarpması sonrası sakatlanmıştı.
İlk haftalardaki performansıyla taraftarın tepkisini çeken ancak daha sonra sergilediği oyunla Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Gustavo Henrique ise Ülker Stadı'nda oynanan Rennes maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmıştı.
İki futbolcunun da Dünya Kupası'ndan sonra tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.