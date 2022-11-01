FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

DÜNYA KUPASI ARASINA KADAR 4'LÜ SAVUNMA

Milliyet'in haberine göre; İstanbulspor maçında mecburen 4'lüye dönen ve elinde kalan stoperler Serdar Aziz ile Szalai'ye güvenen Jorge Jesus, Dünya Kupası arasına kadar böyle devam edecek.