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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi Başakşehir'in 3 puan önünde lider konumda bulunan Fenerbahçe'de savunma hattındaki sakat oyuncuların durumu teknik heyeti düşünüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, uzun süredir sahalardan uzak olan Luan Peres'in ardından Gustavo Henrique'nin de sakatlanması sonrası bu bölgeyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 13:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en iyi dönemini geçiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Oynanan etkili futbolla alınan başarılı sonuçlar, sarı-lacivertli taraftarları adeta mest etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunan Kanarya'da tek sıkıntı yaşanan sakatlıklar oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar Jorge Jesus'un elini kolunu bağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Fransa'da oynanan Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'ten uzun süredir faydalanamayan sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'yi de sakatlığa kurban verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Bu durum, Jesus'un savunma hattını değiştirmesine sebep oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Luan Peres'in uzun süreli sakatlığı ve son olarak Gustavo Henrique'nin de sakatlık sorunu yaşaması Jorge Jesus'u bu mevkide etkiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

DÜNYA KUPASI ARASINA KADAR 4'LÜ SAVUNMA

Milliyet'in haberine göre; İstanbulspor maçında mecburen 4'lüye dönen ve elinde kalan stoperler Serdar Aziz ile Szalai'ye güvenen Jorge Jesus, Dünya Kupası arasına kadar böyle devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Luan Peres ve Gustavo, ligde kalan Sivasspor ve Giresunspor maçları ile Avrupa Ligi'nde son hafta müsabakası olan Dinamo Kiev deplasmanında yer alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Stoperde de rotasyon yapmak isteyen ancak fırsat bulamayan Jorge Jesus, mecburen Serdar Aziz-Szalai tandemini bozamıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Her şeye rağmen B planını hazır tuttuğunu İstanbulspor maçı sonrası basın toplantısında dile getiren Portekizli hoca, Dünya Kupası arasını bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve sergilediği performansla kısa süre içerisinde taraftarın takdirini toplayan Luan Peres, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Rennes maçında bacağını kale direğine çarpması sonrası sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

İlk haftalardaki performansıyla taraftarın tepkisini çeken ancak daha sonra sergilediği oyunla Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Gustavo Henrique ise Ülker Stadı'nda oynanan Rennes maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan stoper kararı! Dünya Kupası'na kadar...

İki futbolcunun da Dünya Kupası'ndan sonra tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

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