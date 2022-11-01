Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakada İbrahim Yılmaz saha kenarında tedavi görürken Jorge Jesus ile arasında yaşananlar rakip takım taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı. Rakip takımın taraftarları Jesus'un yapmış olduğu hareket için ceza isteğinde bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Sarı lacivertli ekip maçtan 5-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Kanarya, bu maçta bulduğu 5 golle Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 34 gole ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Öte yandan sarı lacivertlilerin liderliği sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Öte yandan karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus çok konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Jorge Jesus'un İstanbulspor maçında ortaya çıkan bir görüntüsü tepkilere neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Karşılaşma sırasında bir taraftarın çektiği görüntülerde, Jorge Jesus'un sakatlık geçiren İstanbulsporlu İbrahim'e karşı bazı hareketleri objektife takıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Görüntülerde, Portekizli hocanın saha kenarında sakatlık nedeniyle kıvranan İbrahim'e önce bağırarak tepki gösterdiği ardından da hafif bir tekme attığı gözleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Bu şok tepki sonrası İstanbulspor takımının sağlık heyeti sahaya giriyor ve yıldız futbolcuya tedavide bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Jesus'un tedavi sonrasında İstanbulsporlu İbrahim'e birkez daha yakın mesafeden bağırarak tepki gösterdiği gözleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Takvim'in haberine göre, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar Jorge Jesus'a büyük tepki gösterdi ve TFF'nin tecrübeli hocaya ceza vermesini istedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Düello! İşte Jesus ile Güneş'in futbol felsefesi...
Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor
Altında anlık son durum (1 Kasım)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (31 Ekim)
Kasım 2022 FED faiz toplantısı ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:05
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 01:04
Bologna geriden gelip kazandı! Bologna geriden gelip kazandı! 01:03
Enes Ünal attı Getafe kazandı! Enes Ünal attı Getafe kazandı! 00:58
Zafer Başakşehir'in Zafer Başakşehir'in 00:21
Antalya tam gaz Antalya tam gaz 00:19
Daha Eski
Fener silindiri Fener silindiri 00:16
Başakşehir evinde güldü! Başakşehir evinde güldü! 23:39
Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor Bambaşka Batshuayi! Beşiktaş'ta kaçırdıklarını F.Bahçe'de atıyor 23:39
Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! 23:39
Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği 23:39
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... 23:38