FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus tartışması! O hareketine ceza istiyorlar

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli ekip maçtan 5-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi.
Kanarya, bu maçta bulduğu 5 golle Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 34 gole ulaştı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli ekip maçtan 5-2'lik skorla galip ayrılmasını bildi.
Kanarya, bu maçta bulduğu 5 golle Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 34 gole ulaştı.
Öte yandan sarı lacivertlilerin liderliği sürüyor.
Öte yandan karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus çok konuşuldu.
Jorge Jesus'un İstanbulspor maçında ortaya çıkan bir görüntüsü tepkilere neden oldu.
Karşılaşma sırasında bir taraftarın çektiği görüntülerde, Jorge Jesus'un sakatlık geçiren İstanbulsporlu İbrahim'e karşı bazı hareketleri objektife takıldı.
Görüntülerde, Portekizli hocanın saha kenarında sakatlık nedeniyle kıvranan İbrahim'e önce bağırarak tepki gösterdiği ardından da hafif bir tekme attığı gözleniyor.
Bu şok tepki sonrası İstanbulspor takımının sağlık heyeti sahaya giriyor ve yıldız futbolcuya tedavide bulunuyor.
Jesus'un tedavi sonrasında İstanbulsporlu İbrahim'e birkez daha yakın mesafeden bağırarak tepki gösterdiği gözleniyor.
Ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Takvim'in haberine göre, özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar Jorge Jesus'a büyük tepki gösterdi ve TFF'nin tecrübeli hocaya ceza vermesini istedi.
Ancak olayın kahramanlarından İbrahim, "Önemsiz bir durum. Şaka yoluyla yapılan bir hareket."
"Sonrasında da başımı okşadı zaten."
"Büyütülecek bir durum yok" diye konuştu.