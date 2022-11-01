Haberler Fenerbahçe Düello! İşte Jorge Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi...

Düello! İşte Jorge Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi...

Son dakika spor haberi: Dört büyüklerin hocaları arasında 'zayıf halka' olarak görülen Valerien Ismael'in gidip yerine Şenol Güneş'in gelmesi rekabetin dozunu artırdı. Ligi kasıp kavuran Jorge Jesus'un karşısında artık sert bir rakip var. İşte iki hocanın futbol felsefeleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Tecrübe abidesi iki teknik adam da bu hafta 5-2 kazanarak adeta birbirlerine meydan okudu.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Elbette Jorge Jesus ile Şenol Güneş bu yarışta yalnız değil.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Okan Buruk ve Abdullah Avcı da en az onlar kadar iddialı.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

İkisi de şampiyonluk yaşamış çok tecrübeli isimler.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Ayrıca Emre Belözoğlu B.Şehir'le, Montella da Adana Demir'le yarışın içinde.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Sonuçta kim şampiyon olursa olsun hocaların nefes kesecek kapışmasına tanık olacağız.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

JORGE JESUS'UN FELSEFESİ
Futbol anlayışı hücum üzerine kurulu.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Bireysel değil takım oyunu önemli.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Tüm futbolcuları her an hazır tutuyor.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Oyuncuyu eleştirilere karşı koruyor.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Bütün futbolculara eşit mesafede duruyor.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Hakem mazeretine kesinlikle sığınmıyor.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

ŞENOL GÜNEŞ'İN FELSEFESİ
Seyir zevki yüksek hücum futbolu oynatıyor.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Sahada mutlaka bir lider oyuncusu oluyor.

Düello! İşte Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi

Kulübeden oyuncu çıkarıp parlatıyor.

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