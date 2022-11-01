Düello! İşte Jorge Jesus ile Şenol Güneş'in futbol felsefesi...

Tecrübe abidesi iki teknik adam da bu hafta 5-2 kazanarak adeta birbirlerine meydan okudu.
Tecrübe abidesi iki teknik adam da bu hafta 5-2 kazanarak adeta birbirlerine meydan okudu.
Elbette Jorge Jesus ile Şenol Güneş bu yarışta yalnız değil.
Okan Buruk ve Abdullah Avcı da en az onlar kadar iddialı.
İkisi de şampiyonluk yaşamış çok tecrübeli isimler.
Ayrıca Emre Belözoğlu B.Şehir'le, Montella da Adana Demir'le yarışın içinde.
Sonuçta kim şampiyon olursa olsun hocaların nefes kesecek kapışmasına tanık olacağız.
JORGE JESUS'UN FELSEFESİ
Futbol anlayışı hücum üzerine kurulu.
Bireysel değil takım oyunu önemli.
Tüm futbolcuları her an hazır tutuyor.
Oyuncuyu eleştirilere karşı koruyor.
Bütün futbolculara eşit mesafede duruyor.
Hakem mazeretine kesinlikle sığınmıyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN FELSEFESİ
Seyir zevki yüksek hücum futbolu oynatıyor.
Sahada mutlaka bir lider oyuncusu oluyor.
Kulübeden oyuncu çıkarıp parlatıyor.
Hata yapan isimlere karşı toleransı düşük.
Çok disiplinli ve çalışkan.
Tembel oyuncuya asla forma vermiyor.