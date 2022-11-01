Dayan Szalai!

Savunmada oynadığı maç sayısı 22'yi bulan Attila Szalai, Luan Peres ve Gustavo'nun sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası arasına kadar idare edecek. Ligde 11 maçta da 90 dakika sahada kalan, Avrupa'da tüm maçlarda sahaya çıkan Macar oyuncunun hataları yorgunluğa bağlanıyor
Savunmada oynadığı maç sayısı 22'yi bulan Attila Szalai, Luan Peres ve Gustavo'nun sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası arasına kadar idare edecek. Ligde 11 maçta da 90 dakika sahada kalan, Avrupa'da tüm maçlarda sahaya çıkan Macar oyuncunun hataları yorgunluğa bağlanıyor