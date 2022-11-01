Haberler Fenerbahçe 60'tan sonra reset atıyor

60'tan sonra reset atıyor

Fenerbahçe ile başa çıkmakta zorlanan rakipler maç içinde bazen umutlanıyor... Ancak Jesus’un 60 ve sonrası yaptığı hamleler ile ‘teslim’ bayrağını çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
60'tan sonra reset atıyor

Fenerbahçe'de geniş kadro, onu çok iyi kullanan teknik direktör Jorge Jesus'un elinden 'karşı konulamaz' bir avantaja dönüştü... Portekizli çalıştırıcı, her maç 4-5 rotasyon yaparak herkesi hazır tutarken, oyun içinde özellikle 60'tan sonra yaptığı değişiklikler ile rakipleri çaresiz bırakıyor... Son olarak İstanbulspor maçında takımın yorulduğu anlarda önce Valencia, Osayi ve Lincoln, ardından Crespo girdi. 3-2'ye gelen skor Valencia ve Batshuayi'nin golleriyle 5-2 oldu.

* Ümraniye (3-3): Oyuna giren Berisha 3-3'ü sağladı.

* Kasımpaşa (6-0): Arda girdikten sonra 2 gol atıp 6-0'a taşıdı.

* Adana Demir (4-2): Alioski girdi skoru 4-2 yaptı, maç koptu.

* Alanyaspor (5-0): Lincoln ve İrfan hamlesi sonrası 3-0'dan fark 5'e çıktı.

* Karagümrük (5-4): Batshuayi 88'de girip golüyle galibiyeti aldı.

* Ankaragücü (3-0): Diego Rossi girip gol attı, 3-0 oldu.

* Başakşehir (1-0): Oyuna giren Rossi üç puanı getiren golü attı.

* İstanbul (5-2): Değişiklikler sonrası Valencia ve Batshuayi ile 2 gol geldi, fark oldu.

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