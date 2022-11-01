Haberler Fenerbahçe 111 golle rekora

111 golle rekora

Oynadığı 11 Süper Lig maçında 34 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde bu aşamalardaki 1959-1960 sezonundaki en yüksek gol sayısını tekrarladı... 3.09 gol ortalaması elde eden sarı-lacivertliler bu performansını sürdürmesi halinde ligi 111 golle tamamlayacak ve 1988-89'daki 103 gollük rekorunu kıracak...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
111 golle rekora
Oynadığı 11 Süper Lig maçında 34 gol atan Fenerbahçe, lig tarihinde bu aşamalardaki 1959-1960 sezonundaki en yüksek gol sayısını tekrarladı... 3.09 gol ortalaması elde eden sarı-lacivertliler bu performansını sürdürmesi halinde ligi 111 golle tamamlayacak ve 1988-89'daki 103 gollük rekorunu kıracak... Jorge Jesus da Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10 ve üzeri maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu (34/11).
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