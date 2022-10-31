Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ederken, yükselişine ve Süper Lig'de liderliğe devam etti. Maç sonrası İspanyol basını, Emre Mor'un performansından övgü ile bahsettiği bir haberi kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 13:24
Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Danimarka'nın Nordsjælland takımında yıldızını parlatan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor; Celta vigo, Olympiakos ve Galatasaray'da hayal kırıklıkları yaratmıştı.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Çok erken yaşlarda yıldızı parlayan Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Emre Mor, kırmızı-siyahlılarda gösterdiği performansla Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Sezon başından beri teknik direktör Jorge Jesus'un rotasyonunda kendine yer bulan Emre Mor, Rennes maçındaki olağanüstü geri dönüşün de kahramanları arasında yer almıştı.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Emre Mor, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girmiş ve 88. dakikada beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Emre Mor 3 gol ve 1 asistlik performansıyla Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
İspanyol basını da Emre Mor'un Fenerbahçe'de gösterdiği performansı görmezden gelmedi.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile bekleneni veremeyen ve sürekli başka takımlara kiralanan Emre Mor'un Fenerbahçe'deki yükselişi İspanyolların da dikkatini çekti.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

İspanya'da yayın yapan MSN, Emre Mor için "Herkesi şaşırttı" başlığını kullandı.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

"Takımının İstanbulspor'u rakibinin sahasında 2-5 mağlup ettiği karşılaşmanın baş kahramanı Mor oldu.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Emre gol atamadı ama Celta forması giyerken yapamadığı her şeyi yaptı.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Neredeyse hiç pas hatası yapmadı, topu kafasıyla dağıttı ve doğrudan rakibin sahasına girme yeteneği ile açık pozisyonlar yarattı.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

En önemli şey, koçu Jorge Jesus'un taktiklerine uyması.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Portekizli, oyuncunun performansından çok memnun ve basın toplantısında onu birkaç kez övdü.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Emre Mor, Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve hatta Galatasaray'da tatmin edici bir performans gösteremedi. Bu yaz Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından oyunu olgunlaşıyor.

Fenerbahçeli Emre Mor'a İstanbulspor maçı sonrası övgü dolu sözler! "Celta'da yapamadığını..."

Koçu ona iyi performans göstermesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlıyor."

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