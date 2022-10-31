Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor.
2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor.
Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, sonrasında yavaş yavaş ritmini buldu ve Sarı Lacivertli takımın orta sahadaki maestrosu oldu.
Milli oyuncu İstanbulspor karşısında müthiş oynarken, ilk yarıda şık bir vuruşla fileleri havalandırdı.
İrfan Can, bu sezon çıktığı 16. resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşadı.
Milli yıldız daha önce Fenerbahçe'de çıktığı 41 maçta 4 gol atabilmişti.
Yıldız futbolcu, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.
EN FAZLA 6 GOLÜ VARDI
Hürriyet'in haberine göre, bir sezonda en fazla 6 golü bulunan İrfan Can, şampiyonluk yolunda çift haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyor.
İrfan Can Kahveci'nin ayrıca 3 de asisti bulunuyor.
İstanbulspor maçında Batshuayi'nin attığı ikinci golde pası veren isim olan başarılı oyuncu, Olimpiyat Stadı'ndaki maçın kahramanlarından biri olmayı başardı.
İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?
15 Temmuz 1995'te Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can, 1.76 boyunda.
Yıldız oyuncu, sağ kanatta forma giyse de, 10 numarada da oynayabiliyor.
İrfan, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan, daha sonra Hacettepe, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını terletti.
İrfan Can, 23 kez A Milli Takım'da oynadı ve 1 gol üretti.
Yıldız oyuncunun transfermarkt değeri 8.5 milyon euro.