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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Jorge Jesus'un sarı lacivertlilere imza atmasının ardından gözle görülür bir yükseliş gösteren İrfan Can Kahveci, son maçlarda gol ve asistleriyle takımına katkı sağlıyor. İstanbulspor maçında attığı şık golle Jorge Jesus'un güvenini daha da kazanan İrfan Can Kahveci, rekor peşinde. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:14
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe 'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus'un en önemli dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, sonrasında yavaş yavaş ritmini buldu ve Sarı Lacivertli takımın orta sahadaki maestrosu oldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Milli oyuncu İstanbulspor karşısında müthiş oynarken, ilk yarıda şık bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

İrfan Can, bu sezon çıktığı 16. resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Milli yıldız daha önce Fenerbahçe'de çıktığı 41 maçta 4 gol atabilmişti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Yıldız futbolcu, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

EN FAZLA 6 GOLÜ VARDI
Hürriyet'in haberine göre, bir sezonda en fazla 6 golü bulunan İrfan Can, şampiyonluk yolunda çift haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

İrfan Can Kahveci'nin ayrıca 3 de asisti bulunuyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

İstanbulspor maçında Batshuayi'nin attığı ikinci golde pası veren isim olan başarılı oyuncu, Olimpiyat Stadı'ndaki maçın kahramanlarından biri olmayı başardı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?
15 Temmuz 1995'te Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can, 1.76 boyunda.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Yıldız oyuncu, sağ kanatta forma giyse de, 10 numarada da oynayabiliyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

İrfan, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan, daha sonra Hacettepe, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını terletti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

İrfan Can, 23 kez A Milli Takım'da oynadı ve 1 gol üretti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! Jorge Jesus dokunuşuyla...

Yıldız oyuncunun transfermarkt değeri 8.5 milyon euro.

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