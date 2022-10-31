FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Önemli ve başarılı maçlar sonrasındaki durgunluk üstlerindeydi. Miç öncesinde Jesus da durumun altını çizdi. "Çok koştuk, iki gün boyunca da tedavi olmaya çalıştık" dedi maç öncesinde. Başakşehir çok zordu, arkasından Rennes geldi. İkisinde de mücadele dozu o kadar yüksekti ki, bu maça ne kadar "nefes" kaldı, kimse bilmiyordu