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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 07:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - İYİ UYKULAR!

İstanbulsporlu dostlar kusura bakmasın ama takımın kadro kalitesi gerçekten çok düşük. 14 kişiyle sahada olsalar maçın sonucu değişmezdi. İlk yarıda 0.04 gol beklentisi ve en düşük pas yaptıkları maçı oynamışlar. 0.04 gol beklentisi futbol sahalarında pek az görebildiğimiz bir istatistik!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Szalai ve Altay'ın zincirleme hataları olmasa inanın bu istatistik çok farklı noktalara gelebilirdi. Jorge Jesus kazandıkça hepimiz sistem hatalarını görmezden geliyoruz. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sezon başından bu yana neredeyse her takımı "ofsayt manyağı" yapıyor. Lakin bu taktiğe kimse karşılık veremiyor. Anlayacağınız hala uyanan yok! Aman boşverin uyanmasınlar, hepsine iyi uykular!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe ilk 11'de 5 yerli oyuncuyla sahaya çıktı. Federasyonun yapabileceği herhangi bir, "kontenjan" değişikliğine en hazır takım durumunda…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Düşünsenize; İsmail Yüksek, Arda ve Serdar Dursun'la başlasa oyuna neredeyse 11 yerli oyuncuyla sahaya çıkacak. Bu çok değerli bir şey.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Artık Altay'a yediği hatalı goller dolayısıyla pek kızamıyorum. Bunun nedeni aslında Jesus'un çılgın sistemi. Bu öyle bir sistem ki; golcüleri uçuruyor, kaleciyi ise rezil ediyor. Ama sonuç galibiyet olduğunda kimse sesini çıkarmıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Batshuayi'yi beğenmeyip yeniden çalışmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetimine teşekkür etmek gerek. Böyle önemli bir oyuncu onlar sayesinde Fenerbahçe formasıyla arka arkaya golleri sıralamaya devam ediyor. Bence şu anda ligin en değerli forveti…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse devre arasını lider bitirir. Yapılacak 1-2 savunma takviyesiyle bambaşka bir seviye görebiliriz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - USTALARIN GECESİ

Bu sefer istekli önde baskı veya amansız orta saha presinden bahsetmeden yorumlayacağız Fenerbahçe'yi… Ustalarını devreye sokarak problemleri çabuk çözdü. Ve yine klasik "sakarlıklarını" göstererek de golleri yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Önemli ve başarılı maçlar sonrasındaki durgunluk üstlerindeydi. Miç öncesinde Jesus da durumun altını çizdi. "Çok koştuk, iki gün boyunca da tedavi olmaya çalıştık" dedi maç öncesinde. Başakşehir çok zordu, arkasından Rennes geldi. İkisinde de mücadele dozu o kadar yüksekti ki, bu maça ne kadar "nefes" kaldı, kimse bilmiyordu

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ferdi, takımın üstündeki bezginliği hemen attırdı. Boş koşular, bindirmeler ve penaltıyı gerektiren hamlenin sahibi olarak bir anda karşılaşmanın kararına "hüküm" koydu. İrfan Can'ın tepeden tırnağa "Messi kokan" golü ile de İstanbulspor'un direncini kırdılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Emre Mor sürekli olarak kalabalığın içinden çıkmaya çalışırken kaybetti topları. Batshuayi penaltıda iyi vuramadı ama gol oldu. Kornerden gelen topta set kendisi için kurulmuştu; hakkını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son anlarda oyun sıkışmışken kendi gösterdi bir asist, iki dakika sonra bir gol daha… İstanbulspor'un ikinci golü, sezon başından beri yapılan "Fenerbahçe'nin gol yemesi için ne olması lazım?" tartışmasını bitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Osayi topu kaptırdı, Arao gol pasını veren oyuncaya faulü yapmadı. Altay'ın ayağı kaymasa belki bunu da pozisyon olarak konuşurduk ama rakibin "yedi kez ofsayt" bayrağına baktığı, birkaç tanesinin de hakemin devam ettirdiğini eklemeliyiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları İstanbulspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Beş gollü, görkemli bir galibiyet Fenerbahçe adına. Ama geçmiş maçların yorgunluğunu – yıpranmasını da en çok hissettiği 90 dakikaydı. Dediğimiz gibi, ustalar üzerlerine düşenleri yaptılar, Fenerbahçe adına rahat bir galibiyeti puan cetveline yazdırdılar.

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