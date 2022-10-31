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Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği, uzun süren sakatlığı nedeniyle kadroya almadığı Bruma ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. PSV'den satın alma opsiyonluk 4 yıllık anlaşmaya varılan Bruma'ya dair yönetim harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Özel haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:47
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de çıkışını sürdürürken, diğer yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde adeta 'durdurulamaz' olmaya devam ediyor.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Sarı lacivertliler, sezon başında Jesus'un tavsiyeleri üzerine birçok yıldız transfer ederken, bunlardan biri de Armindo Bruma olmuştu.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Jesus'un bizzat istediği bilinen Bruma, sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Portekizli yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Fenerbahçe cephesi, Bruma'ya lisans çıkarmamıştı.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Yaşanan bu gelişmeyle beraber, Fenerbahçe'de Bruma bir süredir forma giyemiyordu.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Bununla beraber sarı lacivertlilerde Bruma'ya dair yeni bir gelişme yaşandı.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

BRUMA RESMEN DÖNÜYOR!
Edinilen bilgilere göre Bruma, Fenerbahçe kadrosuna girmek için artık gün sayıyor.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Portekizli futbolcunun çalışmalarına takımla beraber devam ettiği bilinirken, Fenerbahçe yönetimi konuya ilişkin önemli bir adım attı.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

SÖZ VERDİLER!
Sarı lacivertli kurmaylar, Bruma'ya ocak ayında takıma döneceğine dair söz verdi.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Bruma'nın, Fenerbahçe yönetiminin bu tavrından bir hayli memnun olduğu kaydedildi.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Öte yandan Portekizli yıldızın, Jesus'un projesinden dolayı Fenerbahçe'ye geldiği ve ayrılmaya niyetinin olmadığı öğrenildi.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

"DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Bununla beraber Bruma, iletişim ekibiyle konuya dair açıklamalarda bulundu.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Bruma, konuşmasında, "Geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Portekizli yıldız, Fenerbahçe formasıla 5 maça çıkmış 1 asist üretmişti.

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