Bruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle!

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de çıkışını sürdürürken, diğer yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde adeta 'durdurulamaz' olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de çıkışını sürdürürken, diğer yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde adeta 'durdurulamaz' olmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler, sezon başında Jesus'un tavsiyeleri üzerine birçok yıldız transfer ederken, bunlardan biri de Armindo Bruma olmuştu.
Jesus'un bizzat istediği bilinen Bruma, sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.
Portekizli yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmıştı.
Fenerbahçe cephesi, Bruma'ya lisans çıkarmamıştı.
Yaşanan bu gelişmeyle beraber, Fenerbahçe'de Bruma bir süredir forma giyemiyordu.
Bununla beraber sarı lacivertlilerde Bruma'ya dair yeni bir gelişme yaşandı.
BRUMA RESMEN DÖNÜYOR!
Edinilen bilgilere göre Bruma, Fenerbahçe kadrosuna girmek için artık gün sayıyor.
Portekizli futbolcunun çalışmalarına takımla beraber devam ettiği bilinirken, Fenerbahçe yönetimi konuya ilişkin önemli bir adım attı.
SÖZ VERDİLER!
Sarı lacivertli kurmaylar, Bruma'ya ocak ayında takıma döneceğine dair söz verdi.
Bruma'nın, Fenerbahçe yönetiminin bu tavrından bir hayli memnun olduğu kaydedildi.
Öte yandan Portekizli yıldızın, Jesus'un projesinden dolayı Fenerbahçe'ye geldiği ve ayrılmaya niyetinin olmadığı öğrenildi.
"DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Bununla beraber Bruma, iletişim ekibiyle konuya dair açıklamalarda bulundu.
Bruma, konuşmasında, "Geri dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Portekizli yıldız, Fenerbahçe formasıla 5 maça çıkmış 1 asist üretmişti.