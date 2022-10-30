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Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti! Böyle giderse Fenerbahçe kendi rekorunu kıracak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuğu olduğu İstanbulspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu maçın ardından sarı lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 23:11
Jorge Jesus, Süper Lig tarihine geçti! Böyle giderse Fenerbahçe kendi rekorunu kıracak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'un konuğu oldu.

Saat 20.00'de başlayan mücadelede Michy Batshuayi hat-trick yaparak yıldızlaşırken, sarı lacivertliler İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig 2022-23 sezonunda üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, geride kalan 11 haftanın ardından 34 gol kaydetti ve 3.1 gol ortalamasına ulaştı.

JESUS SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Bu ortalama sonrası Jorge Jesus, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.

Fenerbahçe, 103 golle Türkiye rekoru kırdığı 1988-89 sezonunda 11 maç sonunda 23 gole ulaşmıştı.

BÖYLE GİDERSE F.BAHÇE KENDİ REKORUNU KIRACAK

Fenerbahçe, lig boyunca bu gol ortalamasını korumayı başarırsa, sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

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