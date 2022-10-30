İstanbulspor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 16. dakikasında penaltı kararı çıktı.



Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine gönderdiği top, İstanbulspor savunmasının eline geldi. Pozisyona yakın olan hakem Kürşad Filiz beyaz noktayı gösterdi.



Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.



İşte o pozisyon...





Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır