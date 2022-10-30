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İstanbulspor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın 16. dakikasında penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine çevirdiği top, İstanbulspor savunmasının eline çarptı. Pozisyonu süzen müsabakanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz, beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 20:46
İstanbulspor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 16. dakikasında penaltı kararı çıktı.

Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine gönderdiği top, İstanbulspor savunmasının eline geldi. Pozisyona yakın olan hakem Kürşad Filiz beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

İşte o pozisyon...



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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