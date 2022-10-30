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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: Daha iyi olamazdı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-lacivertliler yoluna doludizgin devam etti. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.Takımdaki herkesin birbirine yardımcı olduğunu dile getiren deneyimli hoca, göstermiş oldukları performanstan memnun olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:47
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus: Daha iyi olamazdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettikleri müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: 3 puanı almanın önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimiz gibi tamamladık. Liderliği sürdürmek için 3 puan almamız önemliydi. Memnunum daha iyi olamazdı. Sadece iki maç kaybettik, iki maçta da 10 kişi oynadık. Kiev maçında takım daha oturmamıştı, Konyaspor maçında ise Enner kırmızı görmüştü. Takımımın performansından memnunum, takımda bencillik yok, herkes birbirine yardımcı oluyor. Oynamayan oyuncu da girdiğinde katkı vermek istiyor.

"BENİM HEDEFİM SÜPER LİG!"
"UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki asıl hedefimizi gerçekleştirdik, gruptan çıkabildik. Aslında benim hedefim Süper Lig, Avrupa'da diğer turlara da gitmek istiyoruz. Polonya'da genç mi yoksa as takımımla mı çıkacağım daha karar vermedim."

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