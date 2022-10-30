İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus: İdman yapacak vaktimiz olmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Jorge Jesus: Neredeyse antrenman yapacak vaktimiz olmadı, Avrupa maçından sonra 2 günümüz vardı bu günleri toparlanmak için kullandık. Bugün farklı bir maç, farklı bir hikaye, kazanmak istiyoruz. Süper Lig'de zirveye çıktık, uzun süre burada kalmak istiyoruz.

Oyuncularıma da söylüyorum aklımızda ve dilimizde sadece tek bir cümle var: Kazanmak, kazanmak, kazanmak.

Benim için bu maça dair aklımdaki tek soru, yeni teknik direktör bugün nasıl bir sistemle çıkacak onu bilmiyorum. Yeni teknik adamlar sayesinde oyuncular daha fazla koşmaz, o zaman sürekli hoca değiştirsinler ama bizim de merak ettiğimiz şey rakip takım sahaya nasıl çıkacak.