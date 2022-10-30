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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus: İdman yapacak vaktimiz olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de zirvede kalmak istediklerini ifade eden deneyimli hoca, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 19:47
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus: İdman yapacak vaktimiz olmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Neredeyse antrenman yapacak vaktimiz olmadı, Avrupa maçından sonra 2 günümüz vardı bu günleri toparlanmak için kullandık. Bugün farklı bir maç, farklı bir hikaye, kazanmak istiyoruz. Süper Lig'de zirveye çıktık, uzun süre burada kalmak istiyoruz.

Oyuncularıma da söylüyorum aklımızda ve dilimizde sadece tek bir cümle var: Kazanmak, kazanmak, kazanmak.

Benim için bu maça dair aklımdaki tek soru, yeni teknik direktör bugün nasıl bir sistemle çıkacak onu bilmiyorum. Yeni teknik adamlar sayesinde oyuncular daha fazla koşmaz, o zaman sürekli hoca değiştirsinler ama bizim de merak ettiğimiz şey rakip takım sahaya nasıl çıkacak.

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