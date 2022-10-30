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İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Son haftaların formda ekibi Fenerbahçe 23 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe'de Luan Peres, Dego Rossi, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique'nin maçta süre alması beklenmiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:40
İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 12. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Cajic, Muammer, Ethemi, Topalli, Emir Kaan

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

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