Fenerbahçe'de nöbet değişimi

Fenerbahçe'de kadroda yine rotasyon olacak. Yüksek seviyedeki Rennes maçı sonrası sakatlık riskine karşı oyuncuları korumayı hedefleyen Jorge Jesus'un onbirde en az 4-5 değişiklik yapması bekleniyor. Bu kapsamda perşembe günkü maçta yedek soyunan Ferdi, Alioski, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor'un İstanbulspor karşısında ilk 11'de yer alma ihtimalleri güçlü... Kimlerin kulübeye gideceği ise maç saatinde belli olacak.



FERDİ SINIRDA

Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde şu ana kadar 3 sarı kart gören sarı-lacivertli oyuncu bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşerek 3 Kasım'daki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.