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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi İstanbulspor galibiyetinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada hat-trick yapan Batshuayi açıklamalarda bulundu. Batshuayi, Çok mutluyum. Hem gol, hem de asist yapmak beni daha fazla mutlu ediyor ama önemli olan takımın kazanması." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 09:16
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi İstanbulspor galibiyetinin ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından karşılaşmada 3 gol atan Michy Batshuayi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına pozitif bir karşılaşma olduğunu aktaran Batshuayi, "Herkes gibi ben de çok mutluyum. Çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun da meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Bizim açımızdan pozitif bir görüntüydü. Maç maç, hafta hafta çok daha iyi bir görüntüye geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"BİZ BUNUN ÜZERİNE YOĞUNLAŞMIYORUZ"

Fenerbahçe'nin 104 gol attığı sezonla ilgili gelen bir soruya ise Belçikalı oyuncu, "Biz bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maç maç bakıyor ve her maçı bir final olarak nitelendiriyoruz. Her hafta sıkı bir şekilde çalışarak maçlarımızı oynuyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımların sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Bu benim kişiliğim. Eğlenceyi seven bir insanım. Çalışması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım yoksa hocam beni mahvedebilir" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTIKÇA TANRI'NIN BANA KARŞILIĞINI VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz sezon çok gol kaçırmasına rağmen bu sezon skorer bir oyun sergilemesinin hatırlatılması üzerine ise Batshuayi, "Ben çalışmaya inanan birisiyim. Çalıştıkça Tanrı'nın bana karşılığını vereceğini düşünüyorum. Elbette kötü zamanlar ve iyi zamanlar olacaktır. Mental anlamda güçlü kalmak çok önemli. Ben güçlü bir insanım. Çalışmaya devam edeceğim. Sonrasında da meyvesini alacağımı düşünüyorum" dedi.

"ÇOK KATI VE HER ŞEYİN MÜKEMMEL OLMASINI İSTEYEN BİR KARAKTERİ VAR"

Teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Belçikalı santrfor, "Ben hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir karakteri var. Bizlerden de bunu sürekli isteyen bir insan. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyor. Onun gibi bir hoca ile çalışmak bizler açısından da oldukça güzel. Genciyle, tecrübeli oyuncusuyla beraber iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Mükemmeliyete yaklaşabilmek adına hocanın bize kattığı çok şey var" diye konuştu.

"HERKESİN ÖZGÜVENİ ŞU ANDA OLDUKÇA YERİNDE"

Michy Batshuayi, takımda santrfor bölgesinde forma giyen Joao Pedro ve Enner Valencia ile arasındaki iletişim hakkında ise şunları söyledi:

"İyi anlaştığımızı söyleyebilirim. Aramızdaki iletişimin de iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım arasında güçlü bir iletişim var. Bu şekilde devam edeceğiz. Bazen ben gol atabilirim, bazı haftalarda ben gol atamayabilirim. Bu değişkenlik gösterebilir. Herkesin özgüveni şu anda oldukça yerinde. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz."

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