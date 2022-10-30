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Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Son dakika spor haberleri... Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'de forma giyen Cihan Çanak, adının Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:42
Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Cihan Çanak, Hürriyet'e konuştu.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan genç isim, bu iddialara yanıt vererek şunları dile getirdi:

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Süper Lig takımlarıyla herhangi bir görüşmem olmadı. Ben de çıkan iddiaları haberlerde gördüm. Kulüpler arasında görüşme olmuş olabilir. Ama bize gelen herhangi bir telefon yok.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Kariyerime şimdilik Avrupa'da devam etmek isterim. Ama bir teklif gelirse onu konuşuruz. Vakit buldukça Trabzonspor'un maçlarını takip ediyorum.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi iyi görüyorum. Jorge Jesus Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Dünya futbolunda Lionel Messi'yi, Türkiye'den ise Abdülkadir Ömür'ü örnek alıyorum. Antrenmandan önce ve sonra kendime göre programlar yapıyorum.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Mesela antrenmandan sonra ekstra 1.5 saat çalışıyorum. Orta sahada oynuyorum. Eksiklerimi tamamlayıp yüzde yüz olacak şekilde mücadele veriyorum

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Takımımızın Belçika liginde 4. veya 5. sırada olması bizim için başarı oluyor. Birinci olma şansımız yok ama ligde play-off sıralamasını yakalamaya çalışıyoruz.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Milli takım tercih süreçlerine de değinen Çanak, zamanında Türkiye U14 Milli Takımı kampına katıldığını yedi günlük kamp süreci sonunda "fiziğin yetersiz" denilerek kamptan gönderildiğini belirtti.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

CİHAN ÇANAK KİMDİR?

24 Ocak 2005 doğumlu futbolcu bu sezon ligde 10 maçta görev aldı.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Cihan bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

17 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev alabiliyor.

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