Cihan Çanak Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Cihan Çanak, Hürriyet'e konuştu.
Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Cihan Çanak, Hürriyet'e konuştu.
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan genç isim, bu iddialara yanıt vererek şunları dile getirdi:
Süper Lig takımlarıyla herhangi bir görüşmem olmadı. Ben de çıkan iddiaları haberlerde gördüm. Kulüpler arasında görüşme olmuş olabilir. Ama bize gelen herhangi bir telefon yok.
Kariyerime şimdilik Avrupa'da devam etmek isterim. Ama bir teklif gelirse onu konuşuruz. Vakit buldukça Trabzonspor'un maçlarını takip ediyorum.
Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi iyi görüyorum. Jorge Jesus Fenerbahçe'de iyi işler yapıyor.
Dünya futbolunda Lionel Messi'yi, Türkiye'den ise Abdülkadir Ömür'ü örnek alıyorum. Antrenmandan önce ve sonra kendime göre programlar yapıyorum.
Mesela antrenmandan sonra ekstra 1.5 saat çalışıyorum. Orta sahada oynuyorum. Eksiklerimi tamamlayıp yüzde yüz olacak şekilde mücadele veriyorum
Takımımızın Belçika liginde 4. veya 5. sırada olması bizim için başarı oluyor. Birinci olma şansımız yok ama ligde play-off sıralamasını yakalamaya çalışıyoruz.
Milli takım tercih süreçlerine de değinen Çanak, zamanında Türkiye U14 Milli Takımı kampına katıldığını yedi günlük kamp süreci sonunda "fiziğin yetersiz" denilerek kamptan gönderildiğini belirtti.
CİHAN ÇANAK KİMDİR?
24 Ocak 2005 doğumlu futbolcu bu sezon ligde 10 maçta görev aldı.
Cihan bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.
17 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev alabiliyor.
1.75 boyundaki Cihan Çanak etkili sol ayağı ve müthiş sürati ile öne çıkan bir kanat oyuncusu.
Cihan'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...