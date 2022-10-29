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Zajc iş başında!

Rennes’e attığı klas golle takımı ateşleyen Miha Zajc, “Ben buradayım” mesajı yolladı. Sloven futbolcu, Jesus’un orta sahada elini güçlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Zajc iş başında!
Rennes karşısında alınan 1 puanda büyük pay sahibi olan Miha Zajc'ın attığı gol Avrupa Ligi'nde haftanın ikinci en güzel golü seçildi. Girdikten sonra frikikten ağları havalandıran Sloven oyuncu, geri dönüşün işaret fişeğini yakarken, Jesus'a da "Ben vazgeçilecek oyuncu değilim" mesajı yolladı. Geçtiğimiz sezon 9 gol+2 asistle ligde yakalanan çıkışta önemli rol oynayan Zajc, bu sezon bir türlü Jesus'un gözüne girememişti. 28 yaşındaki orta saha, en son ligde 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında forma giydi. Milli takımda yaptığı "F.Bahçe'de neden oynamıyorum, bilmiyorum" açıklaması sonrası kulübeye hapsolan Zajc'a 2 ay sonra yeniden şans veren Jesus'un performansından memnun kaldığı ve İstanbulspor maçında 11'de değerlendirebileceği öğrenildi.
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