Taraftar için oynuyorum

Emre Mor, taraftarı mutlu etmek için oynadığını söyledi. Çubuklu ile 3. golünü Rennes'e atan sarı-lacivertli yıldız, "Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir. Taraftarları mutlu etmeyi seviyorum" dedi.
Emre Mor, taraftarı mutlu etmek için oynadığını söyledi. Çubuklu ile 3. golünü Rennes'e atan sarı-lacivertli yıldız, "Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir. Taraftarları mutlu etmeyi seviyorum" dedi.