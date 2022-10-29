Fenerbahçe'nin Rennes karşısındaki inanılmaz geri dönüşü, Avrupa'da da yankı buldu. İşte yorumlar...
EUROSPORT: Rennes'de büyük pişmanlık! Kendi ayaklarına sıktılar... İlk yarıda 3-0'ı bulan Rennes ikinci yarının sonlarında sahadan silindi.
ABOLA: Jesus'un Fenerbahçe'sinden destansı geri dönüş.
FOOT NATİONAL: Rennes, Türkiye'de şaşkına döndü!
TUTTOMERCATO: Rennes büyük avantajı ziyan etti.
RECORD: Etkileyici.
FRANCEİNFO: İstanbul'da çılgın maç.
LEQUİPE: Rennes, Fenerbahçe karşısında kendini sabote etti.