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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırklıkları tamamlandı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi Teknik heyet ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve "Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe" yazılı pankart ile poz verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 20:21
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırklıkları tamamlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik heyet ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve "Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe" yazılı pankart ile antrenman öncesi poz verdi.

Ardından antrenmana geçen futbolcular, çalışmaya koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk uygulamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

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