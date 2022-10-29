Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırklıkları tamamlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik heyet ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve "Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe" yazılı pankart ile antrenman öncesi poz verdi.

Ardından antrenmana geçen futbolcular, çalışmaya koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk uygulamalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.