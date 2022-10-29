Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i konuk eden Fenerbahçe unutulmaz bir maç oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i konuk eden Fenerbahçe unutulmaz bir maç oynadı.
Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında ilk 3-0'dan geri dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus hamleleri ve liderliğiyle bir kez daha fark yarattı.
Özellikle Rennes karşısında henüz 30. dakikada 3-0 geri düşülmesi sonrası tüm Kadıköy buz kesti, şok geçirdi.
Ancak kenarda sakin kalan Jesus, herkesten de sakin kalmalarını istedi.
"SAKİN OLUN TELAŞ YOK"
Tecrübeli teknik direktör, yedikleri 3. golden sonra yedek kulübesinde 'Sakin olun, telaş yok' hareketi ve mesajıyla bir anda takımının demoralize olmasını engelledi.
Avrupa kupası maçlarında kariyeri ve tecrübesiyle öne çıkan Portekizli çalıştırıcı, Rennes karşısında da yenilen arka arkaya gollere rağmen telaşa kapılmadı.
Milliyet'in haberine göre, hatta maçın döneceğini ve takımın toparlanacağını çevresindekilere iletti.
Jesus saha içinde de hamlelerini yaptı.
Önce erken sarı kart gören Arao'yu 6 numaradan 8 numaraya çekti.
6 numaraya hemen Crespo geldi.
İyi bir koşucu olan Crespo ile rakip defans arkasına kaçamamaya başladı.
İkinci yarıda da 60. dakikadan sonra 4 değişiklik birden yapan Jorge Jesus, bu esnada hem sakatlanan Gustavo'yu oyundan aldı hem de 4'lü sisteme dönerek müthiş geri dönüşün işaretini verdi.
LİDERLİK POLONYA'YA KALDI
Rennes karşısında beraberlik alan Fenerbahçe, gruptaki liderlik şansını son hafta maçlarına bıraktı.
3 Kasım Perşembe günü Polonya'da Dinamo Kiev'le karşılaşacak sarı-lacivertlilere sadece galibiyet yetmeyecek.
Jorge Jesus'un takımı gol averajına da önem vermek zorunda.
Şu anda artı 1 gol averajıyla lider olan Fenerbahçe, bir yandan Fransa'da oynanacak Rennes-Larnaca maçını da takip edecek.
İkili averajları da eşit olan Fenerbahçe ve Rennes gelecek hafta aynı puan ve averajda olursa bu kez takımların deplasman galibiyetleri, deplasmanda attıkları goller ve disiplin kriterlerine bakılacak.