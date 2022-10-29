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Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde uzun süre unutulmayacak bir müsabaka oynadı. Sarı lacivertliler, gruptan lider çıkmak adına büyük önem taşıyan maçta Rennes'i ağırladı. Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin, 3-0'dan 3-3'e döndürdüğü maçta Jesus'un yaptığı o hamle ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:04
Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'i konuk eden Fenerbahçe unutulmaz bir maç oynadı.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında ilk 3-0'dan geri dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus hamleleri ve liderliğiyle bir kez daha fark yarattı.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Özellikle Rennes karşısında henüz 30. dakikada 3-0 geri düşülmesi sonrası tüm Kadıköy buz kesti, şok geçirdi.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Ancak kenarda sakin kalan Jesus, herkesten de sakin kalmalarını istedi.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

"SAKİN OLUN TELAŞ YOK"
Tecrübeli teknik direktör, yedikleri 3. golden sonra yedek kulübesinde 'Sakin olun, telaş yok' hareketi ve mesajıyla bir anda takımının demoralize olmasını engelledi.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Avrupa kupası maçlarında kariyeri ve tecrübesiyle öne çıkan Portekizli çalıştırıcı, Rennes karşısında da yenilen arka arkaya gollere rağmen telaşa kapılmadı.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Milliyet'in haberine göre, hatta maçın döneceğini ve takımın toparlanacağını çevresindekilere iletti.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Jesus saha içinde de hamlelerini yaptı.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Önce erken sarı kart gören Arao'yu 6 numaradan 8 numaraya çekti.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

6 numaraya hemen Crespo geldi.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

İyi bir koşucu olan Crespo ile rakip defans arkasına kaçamamaya başladı.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

İkinci yarıda da 60. dakikadan sonra 4 değişiklik birden yapan Jorge Jesus, bu esnada hem sakatlanan Gustavo'yu oyundan aldı hem de 4'lü sisteme dönerek müthiş geri dönüşün işaretini verdi.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

LİDERLİK POLONYA'YA KALDI
Rennes karşısında beraberlik alan Fenerbahçe, gruptaki liderlik şansını son hafta maçlarına bıraktı.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

3 Kasım Perşembe günü Polonya'da Dinamo Kiev'le karşılaşacak sarı-lacivertlilere sadece galibiyet yetmeyecek.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Jorge Jesus'un takımı gol averajına da önem vermek zorunda.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

Şu anda artı 1 gol averajıyla lider olan Fenerbahçe, bir yandan Fransa'da oynanacak Rennes-Larnaca maçını da takip edecek.

Fenerbahçe Rennes maçında Jorge Jesus'un sözleri ortaya çıktı! Yedek kulübesine döndü ve...

İkili averajları da eşit olan Fenerbahçe ve Rennes gelecek hafta aynı puan ve averajda olursa bu kez takımların deplasman galibiyetleri, deplasmanda attıkları goller ve disiplin kriterlerine bakılacak.

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