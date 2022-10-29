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Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus'un, 1 sezonluk kontratını yenilemek için çalışmalalara başladı. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a yeni sözleşmeyi önereceği tarihi ve kontratın süresini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:38
Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Fenerbahçe, sezon başında takımın başına getirdiği ve kısa vadece önemli derecede verim aldığı Jorge Jesus ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Sarı lacivertliler, Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Jesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

"Fenerbahçe'nin gerçekten sahip olduğu bütün şartlar en üst seviyede ve dünyanın en iyi kulüplerindeki şartlar burada var.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Ben de şanslıyım ki hep büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Oyuncuların, hocaların kötü sonuç almak için hiçbir bahanesi yok.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Burada iyi sonuçlar alabilmek için her türlü şarta sahibiz.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Kontrat konusuna gelirsek de bu benim için bir yenilik değil, ben Portekiz dışında çalıştığım her takımda 1 yıllık kontrat yaparım, hiçbir zaman daha fazla yapmam.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Çünkü ilk yıl hem kulüp hem Başkan hem de antrenör için aslında adaptasyon senesidir.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Tabii ki benim için en önemli şey maddiyat değil, benim için en önemli şey; işin sportif kısmıdır.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

"İŞLER YOLUNDA GİDERSE..."
Bir yılın dışında gerçekten işler yolunda giderse kontrayı yenileyebiliriz.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Dediğim gibi bu yaptığım şey benim için yeni bir durum değil, Portekiz dışında çalıştığımda her zaman bunu yaptım."

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR!
Geçen süre zarfında Fenerbahçe yönetimi, Jesus'tan memnun kalırken, yeni sözleşme kararı aldı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Sarı lacivertli yönetimin, Jesus'a yeni sözleşmeyi sunacağı 'resmi tarih' de belli oldu.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile sözleşme uzatıyor! İşte tarihi

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

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