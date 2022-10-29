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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min-Jae'den transfer itirafı! "Türkiye'den sonra..."
Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibiyle gösterdiği başarılı performansla ayın oyuncusu da seçilen Kim Min-Jae transferine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte La Repubblica'ya konuşan Güney Koreli stoperin o sözleri...
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla pek çok Avrupa kulübünün radarında giren Kim Min-Jae, sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalya'da yayın yapan La Rebubblica'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
"TÜRKİYE'DEKİ MACERAMDAN SONRA BU FIRSATI KAÇIRAMAZDIM"
"Napoli benim için büyük bir şanstı ve Türkiye'deki maceramdan sonra bu fırsatı kaçıramazdım. En iyi teklifi Napoli'den aldım ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim. Ben de böyle baş döndürücü ve heyecan verici bir yükseliş beklemiyordum. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde lideriz, üç ay içinde yaşadıklarım beklentilerimin çok ötesine geçti."
"ANI YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUM"
Göğsündeki 'Carpe Diem' (Anı Yakala) dövmesiyle ilgili; "Her zaman sahada anı yakalamaya çalışıyorum. Carpe Diem, Kore'de çok kullanılan bir tabir ve benim futbol felsefemi en iyi şekilde özetliyor."
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA EMİNİM"
"Harika bir takım olsak bile hemen bu sonuçları alacağımızı hayal edemezdim. Napoli'nin tarihini yeniden yazmak istiyoruz. Aldığımız üst üste 12 galibiyet bize doğru yolda olduğumuzu göseriyor. Şehrin 30 yılı aşkın bir süredir şampiyonluk beklediğini biliyorum ve Scudetto'yu (İtalya'da şampiyonlara verilen unvan) kazanacağımızdan eminim."
"AYIN OYUNCUSU OLMAYI BEKLEMİYORDUM"
"Bana ligde ayın oyuncusu ödülünü kazanan ikinci defans oyuncusu olduğumu söylediler. İtalyan futboluna adapte olmak ve Spaletti'nin benden istediklerini yapmak için elimden geleni yapmama rağmen bunu beklemiyordum. Öğrenecek çok şeyim var."
"ÜZERİMDE BÜYÜK BİR YÜK VAR"
"Omuzlarımda büyük bir yük hissediyorum çünkü Koulibaly bir Napoli efsanesiydi ve onun yerine gelmek taraftarlara ve takım arkadaşlarıma karşı bana büyük bir sorumluluk yükledi."
"KORE'DE BENİM KADAR HIZLI SAVUNMA OYUNCUSU ÇOK AZ"
"Kore'de çok sayıda güçlü savunma oyuncusu var ama benim kadar hızlısı çok az. Bu yüzden lakabım Canavar. Birkaç yıldır ikinci favori sporum olan bisikletle antrenman yapıyorum."
"İDOLÜM SERGIO RAMOS"
"Sergio Ramos'a hep hayran olmuşumdur. Onun videolarını izleyerek ondan çok şey öğrendim. Onun izinden gitmek istiyorum."
"EN ÇOK JUVENTUS'U YENMEK İSTİYORUM"
"Kendi adıma konuşmak gerekirse en çok yenmek istediğim takım Juventus. Napoli taraftarının onları hiç sevmediğini biliyorum."