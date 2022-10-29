Arada masaya

Portekiz basını, F.Bahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı. Daha önce başkan Ali Koç'un Portekizli hocaya 2026 yılına kadar kontrat önereceği ifade edilmişti. Sezon başında 1 yıllık imza atan Jesus, 'devam' için lig sonunu işaret ediyordu.
Portekiz basını, F.Bahçe'nin Jesus ile Dünya Kupası arasında sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı. Daha önce başkan Ali Koç'un Portekizli hocaya 2026 yılına kadar kontrat önereceği ifade edilmişti. Sezon başında 1 yıllık imza atan Jesus, 'devam' için lig sonunu işaret ediyordu.