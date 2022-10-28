Haberler Fenerbahçe ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların beşinci maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Rennes ile berabere kalarak liderliğini korudu. Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir, Fiorentina'ya konuk olduğu müsabakayı 2-1 kaybetti. Sivasspor ise sahasında Cluj'ü 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 08:59
ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Avrupa'da 5. hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladık.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI

1- İNGİLTERE: 99.427

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

2- İSPANYA: 86,284

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

3- ALMANYA: 75,231

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

4- İTALYA: 69,497

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

8- İSKOÇYA: 36,400

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

9- BELÇİKA: 36,200

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

10- AVUSTURYA: 33,600

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

11- SIRBİSTAN: 31,375

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

12- TÜRKİYE: 28.900

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

13- NORVEÇ: 28.750

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

14- ÇEKYA: 28,550

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

15- UKRAYNA: 28.500

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

16- İSVİÇRE: 28.425

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

17- DANİMARKA: 26.625

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

18- RUSYA: 26.215

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

19- HIRVATİSTAN: 25.400

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