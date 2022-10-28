Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fransa'nın Rennes takımını konuk etti. Sarı lacivertliler, 3-0'lık yenilgiden tarihi bir geri dönüşe imza attı ve 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Rennes maçını, usta yazar Ömer Üründül değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 10:29
Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Fenerbahçe'nin Rennes maçını, Sabah Spor yazarı Ömer Üründül değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Dün gece her yönü ile ilginç bir mücadeleye tanık olduk. Fenerbahçe çok kötü bir ilk devreden sonra ikinci yarıdaki müthiş hırsı ve mücadelesi ile çok önemli bir geri dönüşe imza atarak grup liderliği şansını son maça bıraktı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Rennes maça öyle etkili ve özgüvenli bir başlangıç yaptı ki hele bir de bunu 5. dakikadaki golle bütünleştirince çok sıkıntılı bir süreç yaşanacağı belli olmuştu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Ardından yine ağlara gönderdikleri bir topta hakem golü verdi ama ofsayt olarak VAR'dan geri dönünce bu takıma moral kazandırır diye düşündüm ama tam tersi oldu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Rennes süratli ve bitirici ataklarla 3 farklı öne geçti. Artık her şey çıkmaza girmişti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Valencia'nın devre sonunda attığı gol ikinci yarı için biraz da olsun moral oldu. Ama ikinci yarıda roller değişti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Seyircisiyle bütünleşen Fenerbahçe oyunu tamamen domine etmeye başladı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Rennes de iki farklı skor avantajını göz önüne alarak geride kalabalık bir alan savunmasına döndü ve hücumu hiç düşünmedi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Sonra Jesus'tan her zamankinden biraz daha erken, biri Gustavo'nun sakatlığı yüzünden 4 değişiklik birden geldi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Sonra Fenerbahçe hiç ümidini yitirmeden bastırdı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Zajc'ın frikik golü ile fark 1'e inince gelişen ortamda bir golün daha geleceği açıkça kendini hissettiriyordu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Rennes gibi bir takıma 0-3'ten geri dönüş gerçekten çok önemliydi. Gelelim genel gözlemlerime...

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Bilhassa zorlu rakipler karşısında üçlü defans uygulanıyorsa orta sahanın kenarında savunma yönü zayıf Lincoln'ün oynaması yanlış.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Arao sakatlıktan sonra fizik olarak çok düşmüş. Dün gece çok verimsizdi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Rennes maçı sonrası Jesus yorumu! "Miha Zajc..."

Takımın dinamosu Crespo ikinci devre kendine geldi. Jesus da herhalde maçtan sonra Zajc'a hiç şans vermemesinin ne kadar yanlış olduğunu düşünecektir.

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