Fenerbahçe Rennes'i 'MOR'arttı!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Rennes maça fırtına gibi girdi. Çok adamla rakip sahada baskı yapan, tek paslarla oynayan Fransız ekibi, 5'te Truffert'in ortasında Gouiri ile öne geçti: 0-1. 10'da Majer'in attığı gol, 'ofsayt' gerekçesiyle VAR'dan döndü. 16'da Terrier farkı ikiye çıkardı: 0-2. 30'da Bourigeaud, Gouiri'yi gördü. Bu oyuncu topu bir kez daha ağlara yolladı: 0-3.



AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Devre biterken 42'de İrfan Can ortaladı, Valencia kafa ile 'geri dönüş' ışığını yaktı: 1-3. İkinci yarı yüklenen Fenerbahçe, 82'de frikikten Zajc ile durumu 2-3'e getirdi. 88'de sahneye çıkan Emre Mor ile 3-3'ü buldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 11 puan ve averajla liderliğini korudu. Gruptan lider çıkacak takımı son hafta Kiev-Fenerbahçe ve Rennes-Larnaca maçları belirleyecek. Fenerbahçe kazanırsa lider çıkıp doğrudan son 16'ya gidecek. İkinci play-off oynayacak.



14 YIL SONRA 3 GOL YEDİ

Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe, dün akşam Fransız temsilcisi Rennes karşısında 14 yıl aradan sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Avrupa Kupaları'nda Ekim 2008'den bu yana (Deplasmanda 5-2 yenildiği Arsenal maçında) ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısında kalesinde üç gol (Rennes) gördü.



İRFAN CAN'DAN 2. ASİST

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezonki ikinci asistini de bir Avrupa maçında kaydetti. İrfan, 42'inci dakikada Valencia'nın kafayla fileleri gönderdiği topta ortayı yapan isim oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Play-Off turunda Austria Wien maçında 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.



JESUS'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Jorge Jesus kadroda 3 değişiklik yaptı. Ligde oynanan son Başakşehir maçında ilk onbirde forma giyen İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'nin yerine Rennes karşısında Arao, Osayi Samuel ve Joao Pedro sahada yer aldı. Ferdi ile Batshuayi yedek soyunurken, İsmail sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

Sarı-lacivertli taraftarlar, Rennes maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakını doldu. Mücadele öncesi oyunculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm takım tribüne çağrıldı. İkinci yarıya çıkarken de tezahürat yaparak moral verdi. Ka rşılaşmayı 9 yabancı medya mensubu da yerinde izledi.



ALTYAPIDAN 2 TAKVİYE

Eksikler nedeniyle Rennes karşısında altyapıdan iki oyuncu kadroda yer aldı. 17 yaşındaki Arda Güler ile 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra sarı-lacivertli takımda 18 yaşındaki orta saha Yusuf Kocatürk ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, mücadeleye yedekler arasında başladı.